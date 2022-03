Riprendono i bunker tour

Sabato 12 Marzo l’associazione CRB360°ETS mostrerà ai visitatori l’interno di due bunker tedeschi restaurati. Sono stati arredati in modo realistico, con oggetti originali e riprodotti. La mattina avverrà la visita al bunker regelbau 668 in via Mascagni a Milano Marittima, davanti al Bagno Tangaroa. Struttura di comando, tra le più grandi in zona, gestiva i contatti radio con le truppe e le artiglierie circostanti. Nel lungomare sono presenti altre strutture più piccole e denti di drago, componenti di sbarramenti difensivi.