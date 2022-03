Tutti i giorni d’inverno si reca in spiaggia per fare il bagno…

Non è un vichingo della Groenlandia bensì un bizzarro cittadino di Villamarina l’uomo che – per tutto l’inverno – è stato avvistato a Gatteo Mare recarsi in spiaggia in costume per un temerario bagno “fuori stagione”.

Anche nei più rigidi giorni d’inverno, quando la colonnina di mercurio si avvicina allo zero, lo vedi camminare con passo deciso verso la spiaggia come se il freddo neppure lo scalfisse, sollevando la curiosità di molti e l’invidia di chi, avvolto in cappotti e maglioni, attende ancora sospirando il caldo dell’estate.