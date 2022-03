I drammi del manicomio in scena a Cesenatico

“Io voglio vivere” è uno spettacolo per cui il pubblico non è portato ad applaudire ma a riflettere sul passato e sul presente. Le scene più forti che sembrano così lontane dal quotidiano portano in realtà il peso delle notizie che ancora oggi sentiamo nelle sezioni di cronaca.

All’interno del manicomio ci sono pazienti sani che cercano la fuga da una prigione imposta, pazienti realmente malati che cercano il modo di sopravvivere in un mondo che non comprendono e medici ed infermiere sospesi tra crudeli bugie e sincera follia.

La piccola compagnia che porta in scena i pazienti e il personale medico è parte del TEAM Zombie not Dead, specializzata in organizzazione e creazione di eventi horror e non solo. Grazie alla presenza di professionisti nel cast, come l’attore Mirko Alvisi e il Guinnes World Record Leonardo Polverelli, e ad un grosso lavoro di formazione si è riusciti a portare in scena l’angoscia e il disagio vissuto in quelle situazioni.

INFO E PRENOTAZIONI :

EMAIL : [email protected]

CELL: 3501505443