Al Comune di Cesenatico serve un milione in più per pagare le bollette

Il caro bollette non colpisce solo le famiglie, ma anche le istituzioni locali. Come il Comune di Cesenatico ad esempio che, dopo gli astronomici aumenti di gas e luce, rischia di ritrovarsi con i conti in rosso. Perché il rimbalzo dei costi delle utenze in Municipio è stato calcolato in circa un milione di euro, una cifra che nessuno ovviamente aveva messo a bilancio per il 2022.

Dunque, per la pubblica illuminazione e la gestione calorifera di di scuole ed edifici comunali servirà 1 milione di euro, ma la situazione potrebbe essere ancora più grave visto che l’aumento del costo dell’energia e anche delle materie prime sta portando anche ad un incremento imprevisto delle spese delle opere pubbliche e anche di quelle necessarie alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.