Fuori strada un pullman di profughi ucraini, un morto

Le cause sono in corso d’accertamento. Sul posto la Polstrada.

Il pullman era diretto a Pescara e proveniva da Chmel’nyc’kyj, una città dell’Ucraina occidentale. Il bilancio è tragico: una giovane donna, di 32 anni, deceduta e cinque feriti non gravi. La vittima è rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Da quanto si apprende la ragazza deceduta viaggiava con i due figli di 5 e 6 anni.

Per gli altri ucraini in viaggio, a parte il grande spavento, non ci sarebbero state conseguenze tanto che potrebbero presto riprendere il viaggio per Pescara. Con un altro pullman fatto arrivare.