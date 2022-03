Ginnastica militare, al via i corsi

La GDM consiste in esercizi completamente a corpo libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, i quali sviluppano e migliorano diversi aspetti, tra cui: forza fisica e mentale, resistenza cardiovascolare e polmonare, capacità neuromuscolari e di propriocezione e tanti altri benefici.

«Non c’è una vera e propria età limite, dipende dalla persona in questione. Abbiamo atleti, in alcuni centri, che hanno 15 anni ed altri anche 60».

«In Italia ci sono circa 300 centri di Gdm. In Emilia Romagna, ad esempio, siamo presenti a Savignano sul Rubicone, Cesena, Cesenatico, Forlì, Brisighella, Coriano, Misano Adriatico, Novafeltria, Villa Verucchio, Rimini, Viserba, San Marino, San Pietro in Casale, Ferrara e Sassuolo. Stiamo selezionando istruttori per aprire nuovi centri».