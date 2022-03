Negli uffici comunali un interprete digitale per i non udenti

Inizialmente il servizio coinvolgerà l’Urp del palazzo municipale in via Moretti, l’Ufficio turismo in viale Roma e la centrale della Polizia locale in viale da Vinci angolo via Marconi. In queste tre sedi sarà disponibile un servizio di interpretariato digitale, per permettere alle persone udenti e non udenti di comunicare tra loro tramite un video interprete LIS collegato da remoto, sia durante gli appuntamenti che nel corso delle telefonate.

Dopo una prima fase esplorativa e di inevitabile rodaggio l’ amministrazione deciderà se implementare o meno il servizio in tutti gli uffici comunali.