Non versò la tassa di soggiorno: albergatore assolto

Non è più un illecito penale non versare la tassa di soggiorno. Anche se il debito con il Comune ovviamente resta e dunque gli enti di riscossione potranno mettere in atto tutte le misure per recuperare la somma dovuta.

Questa la sintesi del caso giudiziario che, per circa otto anni a Rimini, ha visto alla sbarra un albergatore originario dell’est Europa (oggi emigrato all’estero) che non aveva versato 20.600 euro di tassa di soggiorno.