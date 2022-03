Spiagge. Pd: “Manca tutela degli investimenti fatti”

“Le imprese balneari oggi più che mai hanno bisogno di chiarezza, certezze e risposte. Il rispetto del principio della concorrenza non può non tener conto del valore dell’impresa, dell’indennizzo per chi ha fatto investimenti. Soprattutto la norma, così com’è, è lontana dalle aspettative dei nostri territori e rischia di favorire più le multinazionali a discapito di un modello turistico e di imprese che ne hanno creato nel tempo il carattere e la tipicità romagnola. Si potrebbero mettere in crisi un intero settore costituito da migliaia di persone e di famiglie. Spero dunque che in sede di approvazione parlamentare il Partito Democratico possa avanzare proposte di correzione in tal senso avviando un percorso di confronto e approfondimento con le parti sociali, le associazioni del settore balneare, nonché con i rappresentanti delle Regioni nell’iter di approvazione del provvedimento legislativo così come richiesto anche dal gruppo assembleare PD della Regione Emilia-Romagna», le parole di Valentina Montalti sul tema spiagge e concessioni.