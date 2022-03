Bonaccini apre alle trivelle: “E’ ora di estrarre il gas in Adriatico”

“Davvero serviva una guerra per capire che per il gas non potevamo dipendere solo da alcuni Paesi?”. La domanda, posta con un rivolo di polemica, è del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che prende spunto dal conflitto in Ucraina per lanciare una proposta: “E’ il momento di pensare di estrarre il gas in Adriatico”.