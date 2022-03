Mirabilandia regalerà una giornata di sorrisi ai bimbi ucraini

E’ da sempre il regno del divertimento dei bambini, un luogo che regala sorrisi e spensieratezza. Per questo, in un periodo tragico per tanti bambini a cui la guerra rischia di “rubare” l’infanzia, Mirabilandia ha deciso di intraprendere una lodevole iniziativa regalando un po’ di svago ai piccoli fuggiti dalla guerra in Ucraina.