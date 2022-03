Si avvicinano le elezioni per i nuovi comitati di zona: ecco le sedi elettorali

Per la zona Centro/Boschetto si voterà al Palazzo del Turismo in viale Roma 112; per la zona di Ponente/Zadina si voterà nella sede della Consulta del Volontariato in via Cesare Battisti 11; per la zona Madonnina/S.Teresa si voterà al Palamaddonina in via Giovanni Falcone 1; per la zona di Cannuceto si voterà nella scuola dell’infanzia Aldini in via Palazzone 152; per la zona di Sala si voterà nella sede di Romagna Banca in via Campone Sala 409; per la zona di Villalta/Borella si voterà nella scuola primaria Ricci-Ortali in via Cesenatico 289; per la zona di Bagnarola si voterà nella Casa al Gelso in via Almerici 8; per la zona Villamarina/Valverde si voterà al Polo Scolastico di Villamarina in via Litorale Marina 170.