Alberto Faccani sposta il Magnolia in campagna, ma…

Alberto Faccani sposta il suo ristorante Magnolia in collina, in particolare a Longiano, nell’entroterra romagnolo. Ma anche per Cesenatico ha in serbo grandi novità.

Era il 1° aprile del 2003 quando lo chef stellato decise di aprire il suo ristorante a Cesenatico. Un progetto di successo, che gli è valso riconoscimenti importanti come la Guida Michelin che nel 2015 gli riconobbe una stella, e nel 2018 una seconda.

“Da qualche tempo gli spazi del ristorante Magnolia mi stavano stretti, avevo bisogno di pensare più in grande – spiega Faccani sulle colonne di Repubblica -Il Magnolia mi ha dato tantissimo ma adesso ho bisogno di altro”.