Emergenza Ucraina: come aiutare i profughi arrivati in città

“La Consulta del Volontariato ha attivato i suoi canali per permettere ai cittadini di Cesenatico di far sentire la loro generosità. Per quanto riguarda donazioni in denaro è disponibile l’IBAN IT66Y0707024001010000833242 intestato a Consulta del Volontariato e alle Associazioni di Cesenatico – ODV a cui si possono fare versamenti con bonifico indicando la causale ‘Emergenza Ucraina’ – spiega il sindaco Gozzoli – Alternativamente è disponibile una raccolta fondi sul sito GoFundMe denominata “Ucraina: un aiuto concreto” che permette anche i versamenti con carta di credito o Paypal. Per quanto riguarda i beni di prima necessità invece i punti di raccolta sono la Consulta del Volontariato di Cesenatico in via Cesare Battisti 11, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18, e la Caritas Parrocchiale di Bagnarola presso la chiesa in via Cesenatico 706. Il denaro e la merce raccolta verrà utilizzato per dare supporto ai profughi ucraini presenti a Cesenatico”.