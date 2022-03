Il consiglio comunale approva un intervento di riqualificazione del mercato ittico

«Il mercato ittico di Cesenatico è un luogo suggestivo dove si respira storia, cultura e tradizione; oltre a questo rappresenta il centro economico di tanti lavoratori e delle loro famiglie. Per questo come amministrazione vogliamo ammodernarne le strutture, cercando di renderlo sempre più funzionale e utile. Parliamo di un intervento importante che auspichiamo possa ripercorre le tappe della rivoluzione che abbiamo portato a termine in tutta la zona portuale: i nostri uffici sono già al lavoro per cercare di trovare le risorse necessarie tramite il bando FEAMP e i finanziamenti del PNRR. Se per la riqualificazione dell’area portuale siamo riusciti a investire oltre 5 milioni di euro tra bandi europei, nazionali, regionali e risorse comunali, nel piano investimenti abbiamo ipotizzato una cifra attorno ai 2.5 milioni di euro per il Mercato Ittico. Questo atto di indirizzo ha l’obiettivo di definire una cornice di esigenze e priorità entro cui ci impegniamo a muoverci nei prossimi anni”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.