Don Mirco per la festa del papà: “Prego per Fedez”

Come noto, infatti, il rapper ha dichiarato proprio nei giorni scorsi di aver scoperto di essere affetto da una non meglio precisata “grave malattia” e che dunque dovrà assentarsi dalle scene per un po’. Un annuncio che ha preoccupato i suoi fans e che ha indotto don Mirco, nel giorno della festa di tutti i papà, a dedicargli un pensiero: “Prego per @Fedez – ha scritto il sacerdote – San Giuseppe possa intercedere per lui e per tutti i papà”.