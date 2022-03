Raccolta differenziata, domani via alla distribuzione dei kit

Il Comune di Cesenatico ed Hera continuano a collaborare in stretta sinergia per la transizione al sistema di raccolta “Porta a Porta” che coinvolgerà tutta la zona a mare della ferrovia.

Da domani – lunedì 21 marzo – gli incaricati di Hera cominceranno a distribuire i kit. Saranno coinvolti tutti gli stabilimenti balneari, la zona del Centro Storico (da Via Magrini a Largo San Giacomo-P.zza del Monte- Via Fiorentini-Via Leonardo Da Vinci-P.zza Ciceruacchio), la zona residenziale di Levante (fino a Viale Torino-Viale Abba-Viale Bixio), la zona residenziale di Ponente (da Via Magrini fino a Viale Cavour-Viale Vespucci-P.zza Marco Polo). In queste zone la distribuzione sarà completata entro il 21 maggio.

Il personale incaricato da Hera consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dai contenitori e calendario con le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio.

Per la consegna casa per casa gli operatori Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Al termine della distribuzione, alle utenze non presenti verrà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare direttamente il kit presso i punti di distribuzione elencati nella lettera. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

Nelle restanti zone, che riguardano il Porta a Porta integrale, Hera comincerà a distribuire le dotazioni dalla metà di maggio in poi procedendo a blocchi. Appena terminato un blocco, avverrà l’immediata rimozione dei cassonetti stradali nel blocco stesso.

I blocchi sono individuati nella restante parte di Levante (dal Porto Canale a Via Zara), nella zona turistica di Valverde (da Via Zara a Via Leon Battista Alberti) e Villamarina (da Via Leon Battista Alberti a Viale delle Nazioni) e nella zona turistica di Ponente Zadina (Dal Porto Canale a Via Città Gemellate, Zadina)