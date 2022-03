Bandi per ospitare i profughi, in città dicono sì 12 alberghi

Un bel segnale anche se – come spiega Adac Federalberghi – “sino ad ora non c’è stata richiesta di molti posti”.

Molti profughi, infatti, pur trovandosi a Cesenatico, sono ospitati da amici, conoscenti o parenti e dunque non si è verificato, per il momento, quell’esodo che qualcuno ipotizzava. In ogni caso, soprattutto per le strutture alberghiere che in questi anni hanno sofferto maggiormente, i bandi della Prefettura potrebbero essere anche un’occasione da cogliere al volo.