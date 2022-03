Nove colli, il village si sposta nel cuore della città

Il Nove Colli Village sarà dunque il centro nevralgico per tutti i cicloamatori che raggiungeranno Cesenatico con la possibilità di ritirare il pacco gara in una location suggestiva e di vivere nel centro della città tutti gli eventi che sono stati pensati e verranno annunciati nelle prossime settimane. L’arrivo, il Pasta Party e tutta la grande festa conclusiva si svolgeranno invece alla Colonia Agip, come da tradizione in questi ultimi anni.