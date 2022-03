Carburante, scatta lo sconto delle accise

Al via le riduzione temporanea delle accise sul prezzo del carburante. È l’argomento degli ultimi giorni con punte di prezzi fino a quota 2,3 euro al litro che si sono viste ai distributori. Scatta lo sconto da 25 centesimi previsto dal provvedimento. Nel dettaglio le accise scendono a 623, 24 euro per mille litri sulla benzina, 532,24 per il gasolio e 182,61 per mille chilogrammi per il Gpl. La riduzione delle accise, e quindi del prezzo dei carburanti, avrà la durata di 30 giorni.

Ma scrive Repubblica – è previsto che fino al 31 dicembre di quest’anno le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale. Specifiche norme sono poi introdotte per i depositi di stoccaggio dei prodotti e per evitare manovra speculative, con poteri al Garante dei Prezzi e l’utilizzo della e Guardia di Finanza per i controlli.