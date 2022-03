Stati generali del turismo post covid a Cesenatico

L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire il tema del turismo post pandemico, uno dei più attuali nel nostro panorama locale, grazie anche alla partecipazione di figure di particolare rilievo ed esperienza che interverranno nel corso della serata. Per partecipare sarà necessario il Green Pass Rafforzato.

Le tematiche specifiche della discussione riguarderanno le nuove tecnologie digitali messe in campo per Cesenatico durante la pandemia; il trasporto rapido di costa e le opportunità per un turismo sostenibile; la bicipolitana di Pesaro come esempio di infrastruttura per il turismo sostenibile; la promozione online delle realtà territoriali in vista della ripresa post-covid.