Novità da Nautica e Pesca

Inoltre per la pulizia del serbatoio si necessita di alcuni prodotti specifici che servono a distruggere i sedimenti di alghe in fondo al serbatoio che se aspirati dal motore potrebbero danneggiarlo. La qualità del prodotto in questo caso è fondamentale, ECO-BACT della Fastol è uno dei più quotati.

Insomma, prima di mollare gli ormeggi, non ci resta che passare da “Nautica e Pesca” e acquistare tutto il necessario per navigare in sicurezza!

Nautica e Pesca

Viale G. e Sebastiano Caboto, 11, Cesenatico FC

Tel 0547 80015

www.nauticaepesca.com