Navigare, due incontri con i miti al Museo

In Spagna

Si è concluso nei giorni scorsi a Pasaia (Spagna, Paesi Baschi) il terzo e ultimo workshop di MARE2, iniziativa dedicata al confronto e scambio di buone pratiche in tema di musei marittimi e barche tradizionali realizzata nell’ambito del programma europeo Erasmus+, promossa dal Museo della Marineria di Cesenatico come partner italiano insieme all’associazione Aventure Pluriel di Cagnes (Francia) e a Faktoria Albaola Itsas (Spagna).

Il programma era iniziato proprio a Cesenatico nello scorso ottobre e aveva avuto per tema l’allestimento dei musei marittimi nell’epoca digitale, mentre il secondo incontro si era svolto a Cagnes avendo come argomento la manutenzione delle barche tradizionali: una interessante opportunità per mettere a confronto la pluridecennale esperienza maturata a Cesenatico con i più prestigiosi esperti francesi nell’arte di attrezzare gli antichi velieri e barche storiche. L’ultimo incontro è stato ospitato da Faktoria Albaola Itsas, una originalissima esperienza nella quale un cantiere navale realizza solo barche in legno come opportunità di formazione e lavoro per giovani provenienti da tutta Europa. In questo ultimo incontro si sono affrontate le problematiche relative all’attività di navigazione con le barche tradizionali, comuni a tutti i paesi coinvolti. Il Museo della Marineria è stato selezionato come partner in questa iniziativa non solo per la sua esperienza, ma anche per la capacità di “fare rete” insieme alle altre realtà italiane ed europee attive nel campo della salvaguardia del patrimonio marittimo.