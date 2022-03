Istruzione parentale, a Cesenatico 23 bimbi a lezione a casa

Si chiama “istruzione parentale” e – citando fedelmente la definizione pubblicata sul sito del ministero dell’Istruzione – è quel servizio che consente ad una famiglia “di provvedere autonomamente all’educazione dei propri figli”. Niente scuola, dunque, ma mamma e papà “dietro la cattedra”.

Il fenomeno della auto-didattica a domicilio è cresciuto in maniera vertiginosa in questi anni di pandemia. Molti genitori no-vax, per non sottoporre i figli al vaccino obbligatorio, hanno infatti preferito non mandarli a scuola e privilegiare altre forme didattiche consentite dalla legge.