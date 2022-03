Parte progetto MARLESS per la pulizia dei fondali marini

Grazie alla cooperazione tra partner italiani e croati il progetto MARLESS – MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, potrà non solo studiare la presenza di questi rifiuti in Adriatico e le diverse fonti d’immissione di tali inquinanti, ma anche mettere in atto iniziative finalizzate a ridurre gli impatti ecologici, sociali ed economici.

Le azioni pilota del progetto prevedono attività di campionamento, di sensibilizzazione per un ampio ventaglio di persone e di sperimentazione di nuove metodologie atte a rimuovere e trattare i rifiuti marini.

Queste azioni pilota includono l’utilizzo di seabin, droni, barriere fluviali e azioni di fishing for litter (pesca dei rifiuti) in collaborazione con i pescatori professionisti.