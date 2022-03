Ucraina, l’accoglienza formato Oikos

“In tanti sono costretti a lasciare il loro paese, le condizioni di sicurezza per la propria vita non ci sono – spiega Balestri – per questo Oikos si sta adoperando per dare ospitalità ai propri collaboratori della filiale ucraina e alle loro famiglie. “Ora l’azienda si sta facendo promotrice di una rete di solidarietà per l’accoglienza e la sistemazione in Romagna, in Italia e anche nei paesi europei, tra cui Polonia, Bulgaria, Ungheria e Romania dove sono già diverse le famiglie ospitate dai nostri clienti che hanno offerto ospitalità e lavoro”.

Claudio Balestri ha messo in piedi una rete di solidarietà dove ospitare le famiglie: appartamenti, case private, e ringrazia tutti coloro che si sono e si renderanno disponibili ad offrire ulteriori soluzioni di ospitalità, vista la gravità e il numero crescente di persone che richiedono supporto.