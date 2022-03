La Panetteria “Vitali” di Sala nella guida del Gambero Rosso

Nell’Olimpo della panificazione romagnola c’è un nome che a Sala di Cesenatico non tutti conoscono e che, invece, per la prestigiosa guida del Gambero rosso, è una vera eccellenza. Si tratta della Panetteria “Vitali” al civico 488 di via Canale Bonificazione a cui il Gambero – nella speciale sezione “Pani e Panettieri d’Italia” – assegna due pani come punteggio.