Tentano di rubare da Leroy Merlin: arrestati due napoletani

Con questa tecnica pensavano di farla franca e, invece, quando sono arrivati alle casse, hanno trovato ad attenderli gli uomini della sicurezza che, nel frattempo, avevano già avvertito i carabinieri. Per loro arresto in flagranza per furto aggravato e, dopo l’udienza di convalida, obbligo di dimora nel loro comune di residenza (in Campania) dove resteranno fino a metà aprile in attesa del processo.