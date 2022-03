Una canzone per l’Ucraina, firmata ToffoloMuzik

E dell’iniziativa a favore dell’Ucraina: “Non sono mai stato in Ucraina ma la situazione a cui stiamo assistendo in questi giorni non può essere ignorata. Per questo ho deciso di dare il mio contributo attraverso ciò che mi viene meglio: la musica. Infatti ho rielaborato l’Hopak (danza tipica Ucraina) con l’ausilio di particolari sintetizzatori per creare una melodia su cui comporre il pezzo. Ho ricevuto l’aiuto di Patrick Murphy alla viola, insegnante di musica dell’Indiana che aveva attirato la mia attenzione durante una lezione di etnomusicologia. In tutta la canzone ricorre il battito cardiaco di un bambino in procinto di nascere, filtrato e trasformato in un ritmo percussivo. E poi, come parte vocale, compare una voce registrata ai tropici che intona una preghiera alla dea Yemaya, madre della vita e della creazione. Una netta contrapposizione nei confronti degli scenari di morte e distruzione che stanno attanagliando un paese in conflitto. Credo che la musica sia una sorta di linguaggio universale, il mezzo ideale con cui l’uomo può riconoscersi tra diverse tradizioni ed etnie. Ecco perché è il modo migliore per trasmettere un concetto di unità che, ora più che mai, occorre in tutto il mondo”.