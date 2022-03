Dai de jazz, i prossimi appuntamenti

Giovedì 31 marzo 2022 alle 21.30 sarà l’OLIVIA TRUMMER TRIO, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, a presentare sul palco dell’Enoteca “FOR YOU”. Musicista capace di spaziare dalla classica al jazz, passando per la sfera del singer-songwriter, Olivia Trummer riesce a creare, grazie al suo pianismo e all’innata eleganza della voce, un universo intensamente poetico, frutto primigenio del suo talento compositivo. “FOR YOU” (2022) è l’ultima incisione dell’artista di Stoccarda, che ha già al suo attivo un’importante discografia. Come lei stessa ha detto in una recente intervista, è un album che voleva pubblicare da tempo, “tanto desiderato quanto importante”*. Oltre a collaborazioni che vanno da Kurt Rosenwinkel (ospite in “For You”) al flautista Hadar Noiberg (co-leader dell’album The Hawk, 2019), a Mario Biondi (nel cui DARE, 2021, figura come ospite in due brani), la Trummer ama esibirsi in solo e in piccoli ensemble, ma anche con le grandi orchestre filarmoniche. Con Nicola Angelucci, definito da Benny Golson “Il miglior batterista europeo” per il gusto della sua poliritmia, collabora stabilmente da alcuni anni, esibendosi anche in duo. Tramite lui ha conosciuto Rosario Bonaccorso, la cui cifra artistica, caratterizzata da una solida conoscenza della tradizione e da una spiccata comunicatività, lo ha portato nella sua quarantennale carriera a innumerevoli collaborazioni nazionali e internazionali, e Fabrizio Bosso, ospite anche lui nell’album. Questi musicisti, dice, “mi hanno tirata dentro le loro alchimie artistiche con un senso di famiglia straordinario”*.