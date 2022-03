Elicottero militare per soccorrere donna ferita LE FOTO

Dopo aver imbarcato un operatore del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Toscana da una avio superficie limitrofa alla zona dell’accaduto, l’equipaggio dell’83° Gruppo Combat Search&Rescue del 15° Stormo – grazie all’utilizzo di speciali visori notturni (NVG) – si è diretto sul punto e ha effettuato l’intervento di soccorso, calando un aerosoccorritore dall’alto con il verricello e recuperando la donna che nel frattempo era stata sistemata su una barella.

La missione si è conclusa intorno alle due di notte, con l’arrivo sulla piazzola dell’ospedale Careggi di Firenze, dove la donna è stata presa in cura dallo staff medico del nosocomio toscano.

Il 15° Stormo con i suoi elicotteri HH-139 (nelle versioni A e B) ha la missione di recuperare gli equipaggi in difficoltà sia in tempo di pace (S.A.R. – Search & Rescue, ossia Ricerca e soccorso) che in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C.S.A.R. – Combat S.A.R.). Lo Stormo concorre in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Da alcuni anni il 15° Stormo fornisce anche un prezioso supporto all’attività di antincendio boschivo.

La qualità dell’addestramento degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l’utilizzo di visori notturni (Night Vision Goggle), fanno spesso del 15° Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Instancabile e costante è l’impegno degli uomini e delle donne del 15° Stormo nel salvare vite umane. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7300 persone in pericolo di vita.