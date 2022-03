Sos furti nel centro storico. “Siamo nel degrado”

Inoltre, secondo quanto segnalato, negli ultimi mesi le attività di via Baldini e zone limitrofe sono state colpite da furti a raffica. Tra questi il generi alimentari di via Baldini, la rosticceria dietro la Pescheria comunale e Ciotolina. E sempre più voci chiedono un maggiore impegno da parte del comune per garantire come possibile sicurezza ricorrendo anche alle telecamere per scoraggiare le manoleste che si aggirano per Cesenatico.