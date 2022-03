Come proteggere gli occhi dalle abitudini quotidiane?

Cosa sono gli occhiali con lenti blu?

Gli occhiali detti con lenti blu sono state studiate e progettate per filtrare la luce blu, appunto, che proviene dagli schermi di vari dispositivi digitali.

L’importanza di scegliere questo filtro impercettibile da applicare agli occhiali da vista è utile per evitare le complicazioni che potrebbero nascere per un’elevata esposizione ed utilizzo di dispositivi quali pc, tablet, smartphone e tv.

Alcuni studi hanno dimostrato che l’eccessiva esposizione non protetta alla luce blu può accelerare il processo relativo all’invecchiamento degli occhi.

In realtà, l’occhio umano filtra completamente i raggi UV di tipo UVB, mentre per quanto riguarda i raggi di tipo UVA sono assorbiti in misura maggiore dalla cornea e dal cristallino per poi, in un secondo momento, raggiungere la retina.

Analizzando il lungo periodo, però, potrebbero nascere disturbi e malfunzionamenti come la cheratite (infiammazione della cornea) o la cataratta (invecchiamento del cristallino che si opacizza).

È possibile evitare di ritrovarsi in questa situazione prestando attenzione ad alcuni piccoli dettagli. Ad esempio, è preferibile scegliere zone d’ombra, indossare regolarmente gli occhiali da sole quando si è all’aperto durante le calde e soleggiate giornate estive, proteggere gli occhi dei bambini.