Addio a Carlo Di Fabio, fu presidente del Cesenatico Calcio

Negli ultimi giorni, raccontano in società, Carlo non si era sentito tanto bene e aveva accusato qualche linea di febbre. Ma domenica scorsa, anche se un po’ claudicante, aveva accompagnato, come sempre, la squadra in trasferta sul campo della Bagnolese e lunedì aveva assistito all’ allenamento della squadra di mister Mattia Graffiedi a Villa Selva.

Il funerale di Carlo Di Fabio – che lascia la moglie Donatella e i due figli Giacomo e Angelica – si terrà venerdì, alle ore 15, al duomo di Cesena.