Arriva la pioggia, un “toccasana” per l’agricoltura

In Emilia-Romagna la situazione di estrema siccità che era localizzata inizialmente nella zona di Piacenza (oggi al -73%, con 291 metri cubi al secondo) è arrivata praticamente fino al delta: a Pontelagoscuro (Ferrara) si misura la quantità record in negativo di soli 491 m3/s, prima volta dal 1972 nel periodo invernale. I torrenti appenninici minori sono in secca ma anche i rimanenti affluenti hanno portate ridotte del -80%. Stesso discorso per laghi e serbatoi idrici.