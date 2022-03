Cesenatico per Ucraina. Sabato raccolta alimentare

I volontari saranno presenti nelle diverse sedi per raccogliere i prodotti che i cittadini sceglieranno di acquistare e di donare tra quelli individuati come i più necessari e indicati: olio d’oliva, olio di semi, affettati a lunga conservazione, tonno, wurstel, formaggio, sottilette, pancarrè, crackers, biscotti vari, merendine per bambini, marmellate, cioccolato, caffè, thé, tisane, zucchero, scottex, bagnoschiuma, shampoo, saponette/sapone liquido, detersivo per piatti, detersivo per lavatrice, candeggina, detersivi per pulizia degli ambienti, carta igienica, assorbenti.

“Ci stiamo muovendo in totale collaborazione con il comune – dichiara Franco Zedda, vicepresidente della consulta – Dopo una prima fase in cui si è deciso di mandare i beni direttamente in Ucraina abbiamo deciso di cambiare rotta. C’è stato un flusso di profughi abbastanza importante, circa 120, principalmente donne e bambini, solo a Cesenatico. Fatta eccezione per sei persone, che si trovano in una struttura della Caritas, sono tutti ospitati da famiglie della zona. Di conseguenza abbiamo deciso che, in questa seconda parte della raccolta, daremo i beni raccolti alle famiglie ospitanti, per supportarle e aiutarle”.

“Andiamo avanti, siamo solo nelle fasi iniziali – continua Franco Zedda – i tempi di permanenza dei profughi saranno lunghi, serviranno ancora tanti aiuti. Il comune si sta impegnando a regolarizzare tutti appena arrivano qui. Solo così possono avere accesso all’assistenza sanitaria e, sul lungo periodo, potranno trovare anche un lavoro in zona. La popolazione di Cesenatico è stata molto generosa, la ringraziamo molto, gli aiuti raccolti durante la prima fase sono già arrivati in Ucraina”.