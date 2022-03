Crescono ancora i casi di Covid-19 a Cesenatico

Aumentano ancora i casi di Covid-19 a Cesenatico. Dall’aggiornamento del 28 marzo si evince che, sul nostro territorio comunale, ci sono attualmente 235 persone positive, di cui 228 in isolamento domiciliare e 7 ricoverate non in terapia intensiva.

Un dato ancora molto distante dai momenti critici della pandemia quando il numero dei contagi nella nostra città sfiorò i 2000 casi. Ciò che preoccupa, però, è il trend in graduale crescita. Una settimana fa i malati erano infatti 195 (40 in meno), di cui 193 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati non in terapia intensiva.