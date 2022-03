Turismo post covid, cosa cambia? Il teorema del PD

Le tematiche specifiche della discussione riguarderanno le nuove tecnologie digitali

messe in campo per Cesenatico durante la pandemia; il trasporto rapido di costa e le opportunità per un turismo sostenibile; la bicipolitana di Pesaro come esempio di

infrastruttura per il turismo sostenibile; la promozione online delle realtà territoriali in vista della ripresa post-covid.

Saranno presenti: Andrea Corsini, assessore regionale al turismo; Matteo Gozzoli,

sindaco di Cesenatico; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro; Gaia Morara, assessore al

turismo del Comune di Cesenatico; Giuseppe Ricci, Presidente del Consorzio

BellaVita Hotels; Valentina Montalti, Segretario PD Cesenatico.