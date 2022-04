In bici al lavoro? Nuova pista ciclabile ferrovia – statale

Il tratto di pista ciclabile, circa 350 metri, è stato pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali posizionate nella fascia compresa tra la ferrovia e la Strada Statale. Il tratto verrà anche dotato di pubblica illuminazione

Il bando

La Regione Emilia-Romagna considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. In quest’ottica promuove attivamente diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile con una maggiore sicurezza per la circolazione ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola, per favorire il cicloturismo e, in generale, per favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli. Il progetto “Bike to Work 2021”, in coerenza con la programmazione regionale, punta alla disincentivazione all’uso del mezzo privato e incentivazione all’uso della bicicletta, anche facilitandone l’interscambio con il sistema ferroviario.