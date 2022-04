Bonaccini: “Gli arrivi dei profughi ucraini stanno calando”

“In Regione c’è una delle comunità ucraine tra le più numerose del Paese – ha aggiunto Bonaccini – ci sono circa un migliaio di bambini che stanno andando nelle nostre scuole e con i sindacati abbiamo fatto un tavolo per capire come far entrare i profughi nel mondo del lavoro. Alcuni settori economici hanno detto che c’è già una disponibilità per chi volesse lavorare”.