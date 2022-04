E’ ripartita in Romagna la stagione dei parchi divertimento

Riaperto anche Mirabilandia che nel primo weekend ospiterà circa 1.500 profughi dall’Ucraina. “Il primo weekend di apertura della stagione del trentennale l’abbiamo dedicato alla solidarietà – spiega Riccardo Capo, direttore generale del parco tematico romagnolo – in questo fine settimana ospiteremo complessivamente circa 1.500 profughi ucraini, per lo più mamme con bambini. Grazie alla stretta collaborazione con i sindaci di San Lazzaro, Rimini, Cesenatico, Cervia, Forlì, Riccione e Ravenna e con le aziende di trasporto locale – prosegue – il parco sta regalando a queste famiglie una giornata di gioia e spensieratezza per alleviare in parte il forte stress subito, grazie alla ricca offerta di spettacoli e attrazioni”.