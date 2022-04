Bonus carburante, perché se ne parla?

Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, ha previsto, per il solo anno 2022, che l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.