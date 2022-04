A maggio a Cesenatico le finali tricolori di sitting-volley

Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente in semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie in programma domenica 8 maggio.

I gironi verranno sorteggiati al termine della fase a pool che terminerà con le gare in programma nel weekend del 9 e 10 aprile.

L’edizione numero 5 del Campionato italiano femminile di sitting volley, verrà organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV dell’Emilia Romagna, il Comitato Territoriale FIPAV Romagna 1 e la Regione Emilia Romagna.