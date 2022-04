Aperte le iscrizioni al Centro estivo di Cesenatico

C’è tempo per iscriversi fino alle ore 13 di lunedì 2 maggio. Due gli spazi a disposizione: per l’infanzia c’è la scuola materna a Villamarina, in via Litorale Marina 170/B .

Il parco giochi estivo riservato a bambini della scuola primaria e il centro estivo per adolescenti sarà invece organizzato presso lo stesso polo scolastico di Villamarina, ma al civico170/A che ospita l’elementare.