Dragaggio, si parte dopo Pasqua con un “break” per l’estate

Insomma, la prospettiva di avere un cantiere aperto nel cuore del canale, con un frenetico via vai di mezzi nelle prime settimane dell’estate solleva qualche comprensibile inquietudine tra gli esercenti e gli operatori commerciali dell’area portuale. Per questa ragione sembra che l’amministrazione comunale abbia deciso di modificare la “road-map” del cantiere iniziando i lavori, come previsto, subito dopo Pasqua, ma interrompendo le operazioni ai primi di maggio per poi concluderle ad estate finita.