Incidenti nella pesca, la Cgil chiede “più sicurezza a bordo”

E per questo invitano il settore della pesca ed acquacoltura a “rimettersi in discussione” perché – sottolineano – “nel mondo della pesca gli infortuni sono frequenti, e spesso gravissimi. A tale scopo, già dal 2015 in Emilia-Romagna è stato istituito un Tavolo regionale tra Capitanerie, Ausl, associazioni e sindacati della pesca, tecnici della sicurezza, Inail, Regione, pensato per ricercare strategie per prevenire gli incidenti. Dopo aver sospeso le proprie riunioni dai 2019, il confronto deve riprendere immediatamente”.

Poi i rappresentanti della Flai Cgil ricordano che “sindacati ed associazioni della pesca dell’Emilia-Romagna hanno reso disponibile dal 2020 la figura del ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale’, formata nello specifico per il settore pesca. Può aiutare a migliorare le condizioni di sicurezza sulle imbarcazioni, dando un contributo all’analisi dei rischi. È però necessario che tutte le imprese della pesca se ne dotino immediatamente”.