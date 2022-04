E-mobility e italiani, il costo frena l’acquisto: alcuni consigli per scegliere l’auto elettrica

E-mobility, il prezzo frena gli italiani

Lo studio di Aretè, società leader nel settore, ha dimostrato quanto gli italiani siano interessati al mercato dell’elettrico ma, visti i costi ancora troppo alti, solo una piccola parte completa l’acquisto. Questo discorso va a inserirsi in uno più ampio legato all’uso intensivo delle macchine da parte degli italiani. Se il 64% degli automobilisti usa la propria macchina per spostamenti abituali, solo il 6% utilizza il mezzo pubblico ma, ed è un trend in crescita, il 20% si affida ai servizi di car sharing.

Da qui si arriva ai dati sull’elettrico: 1 su 4 ha guidato un’auto elettrica, apprezzandone la silenziosità, il relax della guida e i consumi ridotti. Il 50% però ritiene i prezzi ancora troppo alti, e sarebbe disposto a pagarla almeno il 30% in meno del suo attuale prezzo. La “passione” per le auto elettriche deriva soprattutto dall’opportunità di risparmio e dal basso impatto ambientale, ma più di un intervistato su due vorrebbe pagare meno di 20.000 euro per una Citycar. A questo punto, quali sono i criteri per scegliere la nuova auto elettrica?