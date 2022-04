Libri, Marco Stambazzi e “L’anima del guerriero”

Marco, classe 1970, racconta se stesso e il suo primo romanzo:

“Sono nato a Cesenatico e ci vivo tuttora. Da sempre sono appassionato di storia e mitologia. La scrittura, in realtà, è un hobby. Un modo, il mio modo, per poter evadere dalla realtà. Mi sono cimentato nella stesura di questo romanzo circa dieci anni fa e all’inizio lo consideravo come un gioco. Non avevo la piena intenzione di proseguire o di produrre qualcosa da far leggere agli altri”.