Cantieri stradali: pesanti rallentamenti sulla via Cesenatico

I cantieri stradali sono sempre una bella notizia per una città. Perché significa che l’ente pubblico sta facendo il suo dovere, provvedendo al restyling dell’arredo urbano con l’asfaltatura delle strade o il ripristino dei marciapiedi. Spesso però – come ha dimostrato la recente chiusura del sottopasso ferroviario di viale Trento – i cantieri sono un problema non trascurabile per gli automobilisti alle prese con rallentamenti, deviazioni e perdite di tempo.