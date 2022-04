Domani il rinnovo dei quartieri: in alcune zone basta un solo voto…

Dove si vota

Le sedi distribuite nei vari quartieri sono le seguenti: per Cesenatico centro -Boschetto il Palazzo del turismo «i viale Roma; per Ponente e Zadina la Consulta del Volontariato in via Cesare Battisti 11; per Madonnina S.Teresa il PalaMadonnina in via Giovanni Falcone; per Cannuceto la scuola materna «Mirca Aldini» in via Palazzone 152; per Sala la sede di Romagna Banca in via Campone Sala 409; per Villalta e Borella la scuola elementare Ricci-Ortali in via Cesenatico 289; a Bagnarola si voterà nella Casa al Gelso in via Almerici 8, mentre per la zona Villamarina e Valverde la sede è il polo scolastico di Villamarina in via Litorale Marina 170.